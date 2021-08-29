Beykoz’daki tarihi çınarlı köy kahvesi yenileniyor

İstanbul Beykoz
'da kaynak suları, piknik alanları ve ceviziyle ünlü Tarihi Akbaba
Mahallesi'ndeki meşhur çınarlı köy kahvesi aslına uygun hazırlanan projeyle yenileniyor. Beykoz Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında yıllar içinde eskiyen yapı güçlendirildi, binanın tavanı yükseltildi, ziyaretçilere aydınlık ve ferah bir ortam sağlandı. Mekâna kahve ve çay ikramı için yeni bir mutfak ile 2 tuvalet ilave edildi, kapı ve cam doğramaları yenilendi. Akbaba'nın son 70 yılına tanıklık eden ve milli bayram kutlamalarından toplu sünnet düğünlerine kadar önemli sosyal olaylara, ailecek gelinen gazino akşamlarına şahitlik eden mekân, yürütülen çalışmayla sakinlerini artık bakımlı yüzüyle ağırlayacak.