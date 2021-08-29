Burası Manavgat: 13 yıl sonra şaşırtan manzara!

Antalya'da en büyük yangınlar arasında yer alan 2008 yılında Manavgat ilçesinde meydana gelen Taşağıl yangını, 5 gün sonra kontrol altına alındı. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok oldu. Yangının hemen sonrasında bölgede, ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.