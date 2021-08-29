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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Çok sevdiği polisler yaş gününü kutladı

Abdullah YALÇIN / SABAH
Çok sevdiği polisler yaş gününü kutladı
Tekirdağ'da, polisleri çok seven minik Aras'a, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Süleymanpaşa'da oturan Aras Güney isimli çocuğun polis sevgisini duyan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri ve Toplum Destekli Polis Ekipleri, küçük çocuğa bir sürpriz hazırladı. 6 yaşına giren Aras'ın doğum gününe giden ekipler, minik çocuğa unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı. Polis abilerini karşısında görünce sevince boğulan Aras, aldığı hediyeler için teşekkür etti.
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Çok sevdiği polisler yaş gününü kutladı
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