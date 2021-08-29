Çok sevdiği polisler yaş gününü kutladı

Tekirdağ
'da, polisleri çok seven minik Aras'a, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Süleymanpaşa
'da oturan Aras Güney
isimli çocuğun polis sevgisini duyan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri
ve Toplum Destekli Polis Ekipleri, küçük çocuğa bir sürpriz hazırladı. 6 yaşına giren Aras'ın doğum gününe giden ekipler, minik çocuğa unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı. Polis abilerini karşısında görünce sevince boğulan Aras, aldığı hediyeler için teşekkür etti.