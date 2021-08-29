Hakkâri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen "Çukurca 3'üncü Fotosafari ve Doğa Festivali" hazırlıkları başladı.

1-5 Eylül tarihinde sürmesi planlanan Türkiye'nin dört bir yanında gelecek olan sporculara ev sahipliği yapacak olan festivalde, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, rafting, yamaç paraşütü ve ödüllü bisiklet yarışmaları düzenlenecek.

Yapılan hazırlıklar ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Yıllarca huzura susamış bu topraklarda şimdi yöredeki insanların layık olduğu en güzel ortam devletimiz tarafından sağlanarak bizzat yaşanmasına şahitlik yapıyoruz. Bütün kurumlarımızla yekvücut, ortak bir şekilde hazırlıklarımızı yaparak ortak akılla birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'deki birçok doğa ve spor tutkunlarının büyük ilgi göstermiş olduğu bu festivalimize, ilçe halkının da göstermiş olduğu misafirperverlik ile taçlandırıyoruz" dedi.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ise, ilçenin son zamanlarda güvenlik güçleri tarafından sağlanan huzur ortamıyla birlikte hak ettiği yeri bulduğunu söyledi.

Çukurca'nın Dünyanın birçok yerinde ender rastlanan olağan üstü bir güzelliğe sahip olduğuna değinen Kurt, "İlçemizde görülmeye değer bir cennet var" dedi. Kurt, Çukurca'da yapılacak olan Doğa ve Spor Festivali'ne tüm vatandaşları beklediklerini ifade etti.