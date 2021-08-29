Çumra Savcısı Mustafa Filiz hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından Çumra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz'in, yakalandığı amansız hastalık sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Gül, "Çok üzgünüm. Rabbim rahmetiyle muamele etsin; merhum savcımızın eşi, Konya hakimi Elif Filiz'e, ailesine ve sevenlerine sabır versin" dedi.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç ise Çumra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Meslektaşımız Mustafa Filiz'e Allah'tan rahmet; meslektaşımız olan eşine ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.



Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mustafa Filiz ile hakim eşi Elif Filiz

Hakimler ve Savcılar Kurulu resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Çumra Cumhuriyet Savcısı Mustafa FİLİZ'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.