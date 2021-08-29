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Haberler Yaşam Haberleri 'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmişlerdi! Eğitim-İş'te 7 öğretmen yine ihraç edildi
Giriş Tarihi: 30.8.2021 01:06 Son Güncelleme: 30.8.2021 01:20

'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmişlerdi! Eğitim-İş'te 7 öğretmen yine ihraç edildi

’Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmişlerdi! Eğitim-İş’te 7 öğretmen yine ihraç edildi

Evlatları terör örgütü tarafından kaçıran aileler Diyarbakır'daki HDP binası önünde toplanırken, Diyarbakır annelerine destek olmak isteyen 7 öğretmen ailelere ziyarette bulundu. Yaptıkları ziyaretin ardından 7 öğretmen Eğitim-İş Sendikası yönetiminin hedefi haline gelmişti. Daha önce haklarındaki ihraç kararı bozulan 7 öğretmen ikinci kez ihraç edildi. Savunmalar alınmadan usule aykırı verilen ihraç kararını, Hepimizin Sendikası grubu üyesi 7 öğretmen yeniden yargıya taşıyacak. İlk ihraç kararının ardından konuşan öğretmenlerden Ayla Salmanlı, "Bu siyasi bir linçtir." demişti.

Eğitim-İş Sendikası'ndaki öğretmenlerin oluşturduğu "Hepimizin Sendikası" grubu 21 Eylül 2019'da Diyarbakır'da "Evlat Nöbeti" tutan aileleri ziyaret etmişti. 7 öğretmen bu ziyaretin ardından Eğitim-İş tarafından ihraç edildi.

Sendikanın bu karar o dönem tepkilerin hedefi haline gelirken, alınan skandal ihraç kanalı yargıdan geri döndü. Yaşanan gelişmelerin ardından Eğitim-İş, bu kez ihraç sürecinde yapılan açıklamalar nedeniyle öğretmenleri yeniden disiplin kuruluna verdi.

YENİDEN İHRAÇ KARARI VERİLDİ

Savunma almayan Merkez Disiplin Kurulu, öğretmenler hakkında ikinci kez ihraç kararı verdi. 28-29 Ağustos'ta Ankara'da olağan genel kurulunu toplayan Eğitim-İş Sendikası, disiplin kararını da oyladı. Genel kurulda öğretmenleri ihraç kararı çıktı.

ÖĞRETMENLER KARARI YARGIYA TAŞIYACAK

Savunma alınmadan usule aykırı verilen ihraç kararını 7 öğretmen yeniden yargıya taşımaya hazırlanıyor. Eğitimciler, önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek başvuru yapacak.

"BU SİYASİ BİR LİNÇTİR"

İhraç kararı verilen öğretmenlerden biri olan Ayla Salmanlı o dönem yaptığı açıklamalarda, "Biz PKK'lı bir aileyi ziyaret etseydik, böyle bir disiplin süreci yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Disiplin kurulu üyeleri siyasi bir karar almıştır. Bu siyasi bir linçtir. Kendileri güya ellerindeki gücü kullanmışlardır ama eğitim iş tabanı buna müsaade etmeyecektir" demişti.

Annelere değil de teröristlere mi gitseydik

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'Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmişlerdi! Eğitim-İş'te 7 öğretmen yine ihraç edildi
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