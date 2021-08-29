’Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmişlerdi! Eğitim-İş’te 7 öğretmen yine ihraç edildi

Sendikanın bu karar o dönem tepkilerin hedefi haline gelirken, alınan skandal ihraç kanalı yargıdan geri döndü. Yaşanan gelişmelerin ardından Eğitim-İş, bu kez ihraç sürecinde yapılan açıklamalar nedeniyle öğretmenleri yeniden disiplin kuruluna verdi.

YENİDEN İHRAÇ KARARI VERİLDİ

Savunma almayan Merkez Disiplin Kurulu, öğretmenler hakkında ikinci kez ihraç kararı verdi. 28-29 Ağustos'ta Ankara'da olağan genel kurulunu toplayan Eğitim-İş Sendikası, disiplin kararını da oyladı. Genel kurulda öğretmenleri ihraç kararı çıktı.

ÖĞRETMENLER KARARI YARGIYA TAŞIYACAK

Savunma alınmadan usule aykırı verilen ihraç kararını 7 öğretmen yeniden yargıya taşımaya hazırlanıyor. Eğitimciler, önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek başvuru yapacak.

"BU SİYASİ BİR LİNÇTİR"

İhraç kararı verilen öğretmenlerden biri olan Ayla Salmanlı o dönem yaptığı açıklamalarda, "Biz PKK'lı bir aileyi ziyaret etseydik, böyle bir disiplin süreci yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Disiplin kurulu üyeleri siyasi bir karar almıştır. Bu siyasi bir linçtir. Kendileri güya ellerindeki gücü kullanmışlardır ama eğitim iş tabanı buna müsaade etmeyecektir" demişti.

Annelere değil de teröristlere mi gitseydik