Doğa turizmine yönelenler Bursa’yı seçti

Korona virüs salgını insanların tatil anlayışlarını da tümden değiştirdi. Alışılagelmiş tatil anlayışının yerini hijyen ve temizliğin öne çıktığı, kalabalık ortamlardan uzak, doğada daha fazla vakit geçirme gibi aktiviteler aldı.

Hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahat edilebilecek ortamlar daha fazla önem kazanırken, Uludağ'ı başta olmak üzere gölleri, şelaleleri, denizi ve plajları ve hatta yayları ile Bursa, tatilcilere eşsiz tatil fırsatları sundu.

İstanbul başta olmak üzere tüm büyük kentlere yakınlığı ile rahatlıkla ulaşılabilecek bir kent olan Bursa, insan sağlığını öne çıkaran turizm politikalarıyla sağlık ve güvenli tatilin önemli adreslerinden biri oldu. Tatil sezonunun ilk yarısında Bursa, milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

DOĞA TURİZMİ ÖNE ÇIKTI: TURİST SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni normal yaşam koşullarına uygun olarak planladığı turizm politikasının başında, traking, kamp ve karavan turizmi geldi.. Uludağ'ı, yaylaları, gölleri ve denizinin yanı sıra tüm doğaseverlere hitap eden coğrafi yapısıyla Bursa, sağlıklı tatil anlayışının en önemli uğrak noktalarından biri olmayı başardı.

Doğaseverlerin, Bursa'nın yeşili ve doğasını keşfederken, modern yaşama yakın ama şehirden uzak sağlıklı alanlarda tatillerini geçirebilmeleri sağlandı. Geriden kalan yılın ilk yarısında Bursa'ya 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turist geldi.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ TATİLİN ADRESİ BURSA

Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini, pandemi sürecine rağmen bu hedeflerinden şaşmadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ'dan sahillere, tarihi kültürel mirastan doğal kaynaklara kadar Bursa'nın değerlerini en iyi şekilde kullandıklarını ifade etti.

"Sağlıklı Turizm" odaklı yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Biz bir Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyan bir kentiz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı ve tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Özellikle pandemi süreciyle daha da önem kazanan doğa turizmi için eşsiz değerlere sahibiz. Oluşturduğumuz özel aktivite alanları ile pandemi döneminin yıldızlarından biri Bursa oldu ve pandemi sonrası da Bursa, sağlıklı ve ayrıcalıklı tatilin adresi olmayı sürdürecek" dedi.