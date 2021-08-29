Elektrik tesisatında çıkan yangın paniğe neden oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesindeki bir apartmanda elektrik tesisatında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartmanın merdiven bölümü ve sokağa kadar dumanlar yayıldı. Yangının dumanı nedeniyle apartman sakinleri arasında korku dolu anlar yaşanırken paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye Nusaybin İtfaiye ekiplerine sevk edildi. Bölgeye kısa sürede giden İtfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangın söndürüldü. Apartman sakinleri yangın dumanı nedeniyle bir süre evlerine giremedi.

Yangının söndüğünü duyan apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.