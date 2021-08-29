Elif’e en güzel doğum günü hediyesi

ELİF
Kocaman, 72.6 santimetrelik boyuyla 2010'da "dünyanın en kısa boylu kadını" unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi. Kocaman, bu rekoru 1 yıl sonra 69 santimetrelik boyu olan ABD
'li Bridgette Jordan
'a kaptırdı. Halen Türkiye
'nin en kısa kadın olma özelliğini taşıyan Kocaman, yaz aylarını ailesiyle birlikte Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinin 800 rakımlı Koçlu Köyü'ndeki yayla evinde geçiriyor. Kalça çıkığı rahatsızlığı da olan Elif, evlerinin ana yolla arasında bulunan 650 metrelik kısmının stabilize olması nedeniyle yürümekte zorluk çekiyordu. Sürekli düşerek yaralanma korkusu yaşayan Kocaman yolun asfalt yapılması için yardım istedi. Durumdan haberdar olan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz
, 650 metre uzunluğundaki yola asfalt döktürdü.Yılmaz, ayrıca Elif Kocaman
'ı evinde ziyaret etti. 5 Eylül'de 32'nci yaşını kutlayacak olan Elif Kocaman, "Bu yol beni çok zorluyordu. Yürüyemiyor, kayıp düşüyordum. Vali bey önce yolumu yaptı sonra ziyaretime geldi. Yol yapıldığı için çok mutluyum. Artık yürürken düşmeyeceğim. Birkaç gün sonra doğum günüm, bu yol bana hediye oldu. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi. Yılmaz ise "Onu sevindirmek bizi de çok bahtiyar etti. Bu vesileyle Elif kardeşimize doğum gününde bir sürpriz yapmış olduk. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Anne Hatun Kocaman
da "Elif'le ben adeta arkadaş gibiyiz. 32 yıldır hep beraberiz. Elif'im evimizin çiçeğidir. Taşlı yolda düşerek yaralanacak diye çok korkuyordum. Allah devletimden razı olsun" dedi.