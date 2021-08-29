Elif'e en güzel doğum günü hediyesi devletten1 "Bu asfalt yol bana hediye oldu"

DEVLETİMİZ VATANDAŞIN YANINDA

Elif'i evinde ziyaret eden ve onunla fotoğraf çektiren Vali Yılmaz, "Elif kardeşimizin evinin yolunun stabilize olduğunu ve bu yolda yürümekte zorluk çektiğini öğrendik. Duyar duymaz ilgilendik. Yol çalışmalarını tamamladık ve kendisini evinde ziyaret ettik. Elif'i tanıdığıma çok memnun oldum. Elif'le yaptığımız sohbette yolunun yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Onu sevindirmek bizi de çok bahtiyar etti. Bu vesileyle Elif kardeşimize doğum gününde bir sürpriz yapmış olduk. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"EVİMİZİN ÇİÇEĞİ"

Kocaman ailesinin göz bebeği olan Elif, zamanının çoğunu annesi Hatun Kocaman'la birlikte ev ve bahçede geçiriyor. Yolun yapılmasıyla birlikte kızının kayarak düşme ve yaralaman riskinin ortadan kalktığını söyleyen anne Hatun Kocaman, "Elif'le ben adeta arkadaşız gibiyiz. 32 yıldır hep beraberiz. Elif'im evimizin çiçeğidir. Kalça çıkığı rahatsızlığı olduğu için yürümesi daha da zorlaştı. Taşlı yolda düşerek yaralanacak diye çok korkuyordum. Allah devletimden razı olsun" diye konuştu.