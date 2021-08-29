Elif'e en güzel doğum günü hediyesi devletten1 "Bu asfalt yol bana hediye oldu"

Elif Kocaman anne karnında geçirdiği rahatsızlık yüzünden bir yaşından sonra boyu uzamadı. Elif Kocaman, 72,6 santimetrelik boyuyla 2010 yılında 'dünyanın en kısa boylu kadını' unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi. Elif Kocaman, bu rekoru 1 yıl sonra 69 santimetrelik boyu olan ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a kaptırdı. Halen Türkiye'nin en kısa kadın olma özelliğini taşıyan Elif Kocaman, kavurucu yaz aylarını ailesiyle birlikte Kadirli ilçesinin 800 rakımlı Koçlu Köyü'ndeki yayla evinde geçiriyor. Kalça çıkığı rahatsızlığı da olan Elif, 40 haneli Paşaoğlu Mahallesindeki evlerinin ana yolla arasında bulunan 650 metrelik kısmının stabilize olması nedeniyle yürümekte zorluk çekiyordu. Sürekli düşerek yaralanma korkusu yaşayan Elif Kocaman yolun asfalt yapılması için yardım istedi.
ELİF'İN YARDIMINA VALİ YETİŞTİ
Durumdan haberdar olan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, genç kadının rahatlıkla yürüyebilmesi için yolun yapılması yönünde talimat verdi. Köy yolunu asfaltla kaplattıran Vali Yılmaz, bununla da yetinmeyerek kent protokolüyle birlikte Elif Kocaman'ı evinde ziyaret etti. 5 Eylül'de 32'inci yaşını kutlayacak olan Elif Kocaman, "Bu yol beni çok zorluyordu. Yürüyemiyor, kayıp düşüyordum. Vali bey önce yolumu yaptı sonra ziyaretime geldi. Yol yapıldığı için çok mutluyum. Artık yürürken düşmeyeceğim. Bir kaç gün sonra doğum günüm, bu yol bana hediye oldu. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.
DEVLETİMİZ VATANDAŞIN YANINDA
Elif'i evinde ziyaret eden ve onunla fotoğraf çektiren Vali Yılmaz, "Elif kardeşimizin evinin yolunun stabilize olduğunu ve bu yolda yürümekte zorluk çektiğini öğrendik. Duyar duymaz ilgilendik. Yol çalışmalarını tamamladık ve kendisini evinde ziyaret ettik. Elif'i tanıdığıma çok memnun oldum. Elif'le yaptığımız sohbette yolunun yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. Onu sevindirmek bizi de çok bahtiyar etti. Bu vesileyle Elif kardeşimize doğum gününde bir sürpriz yapmış olduk. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.
"EVİMİZİN ÇİÇEĞİ"
Kocaman ailesinin göz bebeği olan Elif, zamanının çoğunu annesi Hatun Kocaman'la birlikte ev ve bahçede geçiriyor. Yolun yapılmasıyla birlikte kızının kayarak düşme ve yaralaman riskinin ortadan kalktığını söyleyen anne Hatun Kocaman, "Elif'le ben adeta arkadaşız gibiyiz. 32 yıldır hep beraberiz. Elif'im evimizin çiçeğidir. Kalça çıkığı rahatsızlığı olduğu için yürümesi daha da zorlaştı. Taşlı yolda düşerek yaralanacak diye çok korkuyordum. Allah devletimden razı olsun" diye konuştu.
"BAŞIMINIZ TACI, KÖYÜMÜZÜN İLACI"
Elif Kocaman'ın komşularından Fadime Tokgöz, "Burası hep akraba yaylasıdır. Hiç yabancımız yok. Dizlerim ağrıyordu. Bozuk yolda yürüyemiyordum. Elif'imiz sayesinde yolumuz yapıldı ve zorluk çekmeden rahatça yolumuzda gidebiliyoruz. Devlet büyüklerimize duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elif başımızın tacıydı; köyümüzün de ilacı oldu" dedi.