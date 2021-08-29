Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
Giriş Tarihi: 29.8.2021 10:17

Erzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti

AA
Erzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece yarısı ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti, 8 koyunu ise yaraladı.

İlçeye bağlı Şehitler Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan Akın Barış Varol, sabah hayvanlarını otlatmak için ağıla girdiğinde birçok koyunu kapı girişinde yerde yatarken gördü.
Varol, hayvanlarını kontrol ettiğinde büyük bir kısmının telef olduğunu görmesi üzerine Oltu Belediye ekiplerine haber verdi.
Akın Barış Varol, yaptığı açıklamada, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek "Sabah 6 gibi ağıla gittiğimde kapının önünde yerde yatan 2 koyun gördüm. Daha sonra içeriye girdiğimde çoğunun telef olduğunu gördüm. 40 koyun telef olmuş 8'i ise yaralı. Tek geçim kaynağım hayvancılıktı yetkililerden yardım talep ediyorum." dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA