Freni boşalan otobüs markete girdi

Erzurum
'da park halindeyken freni boşalan otobüs yokuş aşağı inip 5 katlı apartmanın girişindeki marketin duvarına çarptı. Kaza, önceki akşam Erzurum'un Yakutiye
ilçesinde meydana geldi. Park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü, aşağıya doğru hareket edip yolun sağındaki 5 katlı bir apartmanın girişinde bulunan marketin duvarına çarptı. Bu sırada marketin önünde yürüyen B.Y., otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Marketten fırlayan cam parçaları kadının yüzüne isabet etti. B.Y., kaldırıldığı hastanede müdahale edildi. Otobüs ise vinç ile bölgeden çekildi. Bu arada kaza anı güvenlik işyerlerinin kameralarına yansıdı.