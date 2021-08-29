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Giriş Tarihi: 29.8.2021 10:13 Son Güncelleme: 29.8.2021 10:13

Gece kulüplerine gece operasyonu: 64 mekana baskın

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gece kulüplerine gece operasyonu: 64 mekana baskın

İstanbul’da iki gün üst üste gece kulübü, bar ve disco gibi eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği 80 ekip 160 personelle yaptığı denetimlerde Konsomatrislik yapan 64 kadın ve sigortasız çalışan 4 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, umuma açık eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı. Ekipler, 64 mekana gece saatlerinde baskında yaparken 68 kişi işlem yapılmak üzere Asayiş Şube'ye götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde bulunan mekanlara yönelik incelemelerde bulundu. 80 ekip 160 polisin katılımıyla 64 adet mekan incelendi. Ekipler bin 184 şahsın GBT sorgusunu tek tek yaptı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız 4 adet belgesiz mekan tespit ederek işlem yapıldı. Bunun yanı sıra 3 yabancı uyruklu olmak üzere 64 Konsomatris kadın ve sigortasız işçi olduğu tespit edilen 4 erkek şahıs işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan yapılan denetimler polis kameraları tarafından kaydedildi.

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Gece kulüplerine gece operasyonu: 64 mekana baskın
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