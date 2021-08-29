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Giriş Tarihi: 29.8.2021 15:58

Gemlik'te hareketli anlar: Roma dönemine ait 25 sikke ele geçirildi

DHA
Gemlik’te hareketli anlar: Roma dönemine ait 25 sikke ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Polis tarafından yapılan operasyonda; Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.D., Ö.G. ve A.H.I. adlı 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekipler şüphelilere ait 3 adrese baskın yaptı. Baskında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 adet sikke ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.H.I. savcılık ifadesinin ardından, Ç.D. ve Ö.G. de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler de, incelenmek üzere müzeler müdürlüğüne teslim edildi.

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Gemlik'te hareketli anlar: Roma dönemine ait 25 sikke ele geçirildi
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