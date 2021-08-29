Gemlik’te hareketli anlar: Roma dönemine ait 25 sikke ele geçirildi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.H.I. savcılık ifadesinin ardından, Ç.D. ve Ö.G. de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler de, incelenmek üzere müzeler müdürlüğüne teslim edildi.