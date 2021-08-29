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Giriş Tarihi: 29.8.2021 15:47

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yoğunluk nedeniyle yarın için 28 ek sefer konuldu

AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yoğunluk nedeniyle yarın için 28 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 28 feribot seferi düzenleyecek.

Firmadan yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 02.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi.

Diğer hatta ise Geyikli'den Bozcaada'ya 01.00, 01.30, 05.00, 05.45, 06.30, 20.15, 23.00 ve 23.55, Bozcaada'dan Geyikli'ye 00.30, 01.00, 02.00, 05.00, 06.00, 06.30, 19.30 ve 23.00'da ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yoğunluk nedeniyle yarın için 28 ek sefer konuldu
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