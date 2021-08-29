Göz göze ilk röportajı SABAH’a verdi ’’Ona ’Gözüm’ gibi bakıyorum’





Ameliyattan sonra uyanır uyanmaz doktorlara "Ben görebilir miyim" diye sorduğunu ve gözlerindeki farkı hemen hissettiğini dil getiren Küçüker, "O an görebilmenin nasıl bir duygu olduğunu ve aradaki farkı anladım. Ameliyatım başarılı geçti ama gözüm daha önce çok yıprandığı için hala risk var o yüzden ben de dikkatli ve temkinli davranıyorum. Çok uzun yıllar bekledim, ona gözüm gibi bakıyorum" ifadelerini kullandı.