İETT şoföründen engelli sporculara darp

PENDİKSPOR Ampute Futbol Takımı
oyuncuları, İETT şoförü tarafından darp edildi. Alınan bilgiye göre, engelli sporcular Fuseini İddi ve Hamza Mohammed
, 25 Ağustos'ta protez almak için gittikleri Sultanbeyli
'den dönüşte İETT otobüsüne bindi. İnecekleri durağı kaçıran sporcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT şoförünün kendilerini darp ettiğini belirten sporcular, şoförden şikâyetçi oldu. Ganalı Fuseini İddi, engeli olduğu için ayağa kalkıp otobüsteki düğmeye basamadığını belirterek, şoförün durakta durmaması üzerine cama vurarak uyardığını, sonraki durakta inerken de elinde protez olduğu için yardım istediğini, bu sırada aralarında tartışma çıktığını anlattı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olayı kınayarak, "İki futbolcu kardeşimize İETT şoförü tarafından yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.