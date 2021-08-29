İki kolu olmayan Semra ayaklarıyla destan yazıyor

Balıkesir
'de yaşayan Semra Kara (26), doğuştan iki kolu olmamasına rağmen hayata küsmedi, azmetti. Ankara
'da 5-6 Ağustos'ta gerçekleşen Para-Tekvando Milli Takım seçmelerinde, kadın büyükler 47 kiloda Türkiye birincisi oldu. Şampiyonluk sevincini kendisine destek veren Sındırgı İlçe Belediye Başkanı Ekrem Yavaş
'la paylaştı. Yavaş, "Semra öyle bir kızımız ki, azimle, kararlılıkla, sabırla hayatı kucaklayan birisi. Vazgeçmemenin ne anlama geldiğini bizlere öğretti. Ayaklarıyla yemek yediği gibi, resim çizebiliyor, kazak örebiliyor. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Kara'nın en büyük destekçisi annesi Ayşe Kara
ise "Kendi istedi, kendi azmetti. Kızım mutlu oldu mu ben daha mutlu oluyorum" diye konuştu. Kara, Yavaş'a ayaklarıyla ördüğü ürünleri hediye ederek, "Hedefim milli takımda mücadele ederek İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.