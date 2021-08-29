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Giriş Tarihi: 29.8.2021 11:13

İpekyolu’nda kaza yapan TIR alev alarak yandı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
İpekyolu’nda kaza yapan TIR alev alarak yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpekyolu üzerinde trafik kazası yapan tır alev alarak yandı.

Kızıltepe ilçesinden geçen uluslar arası yolda bu sabah saatlerinde yaşanan kazada TIR aracı alev alev yandı. Kaza Viranşehir-Kızıltepe arasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre tarihi İpek yolunda sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR aracı, seyir halindeyken yaşanan trafik kazası sonrasında araç aniden alev aldı. Kazanın ardından sürücü kendini araçtan dışarı çıkarak kurtarırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik kazasının yaşandığı bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekipleri, TIR'daki yangına müdahale etti. Yoldan geçen araç sürücüleri ve vatandaşların da yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaza ve yangınla ilgili ilçe jandarma ekipleri tarafından araştırma ve soruşturma başlatıldı.

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İpekyolu’nda kaza yapan TIR alev alarak yandı
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