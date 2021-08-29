İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi! 32 araçtan 5 milyonluk vurgun!

Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinde 32 farklı hırsızlık olayının kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tek tek şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimlikleri belirlenen 7 şüpheliyi, yapılan operasyon ile gözaltına aldı.