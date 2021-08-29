Kafası soba borusuna sıkıştı itfaiye kurtardı

Alınan bilgilere olay kent merkezinde bir evde meydana geldi. Sobaların bulunduğu yerde kedi sesinin geldiğini duyan ev sahipleri bir kedinin kafasını soba borusuna sıkıştırdığını gördü. Önce kediyi kendi imkânları dâhilinde kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarısız olunca durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yavru kediye zarar gelmemesi için titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kediyi sıkıştığı yerden soba borusunu keserek kurtardı. Ekiplerin su verdiği kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.