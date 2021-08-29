Kapadokya’da görsel şölen

Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde düzenlenen "2'nci Uluslararası Kapadokya
Balon Festivali", sabahın ilk ışıklarıyla start aldı. Merkeze bağlı Göreme
beldesinde oluşturulan alanda düzenlenen festival, iki ülkeden getirilen farklı figürlerdeki çok sayıda sıcak hava balonunun gösterisiyle başladı. Gün ağarmadan hazırlanmaya başlayan balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzüne yükseldi. Birbirinden ilginç balonları görmek isteyen vatandaşlar, festival alanına akın etti. Yerli ve yabancı turistler balonlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
İLK KEZ FİGÜRLÜ BALONLAR
Festivali düzenleyen Pasha Balloons
Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, Türkiye
'de üretilen figürlü balonların ilk defa Kapadokya'da uçtuğunu söyledi. İlginin yoğun olduğunu belirten Aydoğan, "Türkiye'de üretilmiş olan özel şekilli balonların ilk defa burada uçuşlarını gerçekleştireceğiz. Üç gün boyunca festivalin en güzel şekilde sürmesini bekliyoruz. Biz her gün festival mantığı ile hareket ediyoruz. Bunu 'Kapadokya Balon Festivali
' ile taçlandırıp doğal güzelliklerimizi daha organize şekilde tanıtmak istedik. 2022'den itibaren yurt dışından daha fazla katılımla festivali sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.