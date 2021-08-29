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Giriş Tarihi: 30.8.2021 03:35

Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

AA
Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan Yaşar A. (36), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan Yaşar A. (36) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti
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