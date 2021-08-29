Kayıp başvurusu yapılan Nilçim bulundu: Evden kaçıp dilenci ile yaşamış

Esenyurt Kıraç mahallesinde ikamet eden Nazmiye A. 13 Ağustos günü polis merkezine giderek, 14 yaşındaki kızının kayıp olduğunu ve kızının zorla kaçırılıp cinsel istismara uğradığını iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Nilçim A'yı bulmak için harekete geçti. Bu sırada kayıp Nilçim A. eve döndü alınan ifadesinde ise evde çok baskı gördüğü için kaçmaya karar verdiğini söylediği ileri sürüldü.

Annesinin cinsel kızına cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekiplerin 1 kişiyi ifadesini almak üzere gözaltına aldı. İddiaya göre 14 yaşındaki Nilçim A. Sosyal medya üzerinden bir erkek ile tanıştı annesi bu yazışmalardan sonra kayıp olan kızının o kişi tarfından kaçırıldığını öne sürüp polise gitti. Ancak kendi rızası ile dönen Nilçim A'nın alınan ifadesinde olayın aslı çok farklı çıktı.

TEK BAŞINA ÇATI KATINDA KALDI

İddiaya göre Nilçim A: evde çok baskı gördüğü için yine Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kız arkadaşının yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak o arkadaşı buluşma yerine gelmeyince geceyi tek başına bir çatı katında merdivenlerin üzerinde geçirdi.

5 GÜN DİLENCİ KADIN İLE YAŞAMIŞ

Geceyi orada geçiren Nilçim A. ertesi gün Emine isimli iki çocuklu bir dilenciyle tanıştı, ve 5 gün boyunca bu dilenciyle birlikte sokaklarda ve metruk binalarda kaldı. Hatta dilenci dilenci dilenmeye gittiğinde çocuklarına baktı. Bu sırada kimseyle görüşmediğini, anlatan Nilçim A.; hiç bir erkekle buluşmadığı, kendisini kimsenin istismar etmediğini, söyledi.

"EVE DÖN BENDENE BİLECEKLER"

Ailesinin kendisinin daha önceden tanıştığı ve Ağrı'da oturan Caner isimli şahsa ulaşması sebebiyle Caner'in kendisine ulaşarak "eve dön yoksa benden bilecekler" dediğini ve bunun üzerine evine geri döndüğünü belirtti. Caner isimli şahıstan şikayetçi olmadı.

1 GÖZALTI

Ancak yine sosyal medya üzerinden M.A. isimli bir şahısla tanıştığını onun kendisine sarılıp öptüğünü öne sürerek ondan şikayetçi oldu. Polis M.A.'yı ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı.

5 KEZ EVDEN KAÇMIŞ

Ayrıca konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Nilçim A. ile ilgili daha önceden de 5 kez kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.