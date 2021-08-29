Kayseri Klasik Otomobil Festivali başladı

Etkinliğe katılan herkesin ortak noktasının klasik otomobil olduğunu söyleyen, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmaya, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdirmeye çalıştıklarını söyledi. Klasik otomobilin özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirten Kemal Nakipoğlu; "Birçok ilden katılım var. İnsanların bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bizim yaşadığımız zevki herkes tatsın istiyoruz" dedi.

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Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise bu yıl 5.'sini düzenledikleri "Kayseri Klasik Otomobil Festivali"ne bir yenilik kattıklarını belirterek; "Bu festivalle birlikte ilk defa Melikgazi'de tırmanma yarışı yapılacak. Dolayısıyla hem Melikgazi'de hem yarış severler hem klasik araç severlere ev sahipliği yapacağız. Birbirinden güzel renkli etkinliklere sahne olacak bu programlarımıza tüm Kayserili hemşerilerimizi bekliyoruz. Özellikle klasik araç bir tutku. Kayseri'de 5 yıldır Klasik Otomobil Festivali düzenliyoruz. Festivale Konya, Adana, İzmir, Sivas, İstanbul gibi illerden klasik araçlarımız geldi. Dolu dolu geçecek sosyal ve kültürel anlamda Kayseri'ye renk katacak. Gençlerimizin internet ortamından bu farklı etkinliklere çektiğimiz için bizde çok mutlu oluyoruz. Ailecek bu etkinliğe katılıyorlar. Melikgazi'de klasik araç her geçen gün büyüyerek gelişiyor. Ben hem buradan hem diğer şehirlerden katılan klasik araç sevdalılarına ve tün katılımcılarımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca konserlerle ve etkinliklerle dopdolu geçecek festivalimize, tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kayseri Klasik Otomobil Festivali'nin startı verildi. Klasik otomobiller kayseri sokaklarında tur attı.