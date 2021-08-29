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Giriş Tarihi: 29.8.2021 16:01

Kocaeli'de 4 katlı binada yangın

DHA
Kocaeli’de 4 katlı binada yangın

Kocaeli'de korku dolu anlar yaşandı. Dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü...

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Hasan Taşdan ve ailesinin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, dairenin tamamını saran alevlere merdivenli araçla müdahale etti. İtfaiyeye İzmit'ten de takviye ekipler geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında ailenin, bir akrabalarının evinde misafirlikte olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
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