Konya’da 6 kişinin öldüğü kaza ile ilgili yeni gelişme: TIR sürücüsü tutuklandı

Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde cuma sabahı yaşanan trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken kazaya karışan TIR sürücüsü İsmail Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verildi.

Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İsmail Yılmaz (48) idaresindeki amonyum nitrat yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak, karşı şeride geçmiş, Konya istikametine gelmekte olan Hacı Naspi Ocak idaresindeki hafif ticari araç ile çarpışmıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ocak ile birlikte araçta bulunan Fatma Ocak, Mesut Ocak, Asude Ocak, Fatih Ocak ve Feyza Nur Kafa hayatını kaybetmişti.

Ticari araçtan yaralı kurtulan Nisanur Ocak ile TIR sürücüsü Yılmaz ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

TIR sürücüsü İsmail Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.