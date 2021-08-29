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Giriş Tarihi: 29.8.2021 22:31 Son Güncelleme: 29.8.2021 22:32

Malatya'da korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Malatya’da korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Dikici (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Dikici yönetimindeki otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Salih Köklü yönetimindeki otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüleri Aydın Dikici (51) ile Salih Köklü (31) ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatya'da korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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