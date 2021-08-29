Malatya’da korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Dikici yönetimindeki otomobil önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Salih Köklü yönetimindeki otomobille çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüleri Aydın Dikici (51) ile Salih Köklü (31) ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Dikici'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.