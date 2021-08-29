Metrobüs bu kez köprüde arızalandı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı. İETT
otobüsleri ve metrobüsler İstanbullunun gündeminden düşmüyor. Son günlerde çok sık arıza yapmaya başlayan araçlar, vatandaşlara büyük çile yaşatıyor. Vatandaşların otobüsleri itmesine varan sorunlar büyük tepki çekiyor. Söğütlüçeşme
- Beylikdüzü
seferini yapan metrobüs dün sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi. Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadan gelen metrobüslere bindirildi. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne
yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
CANLI YAYINA YANSIDI
Yaşanan duruma, gittiği Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi
'nde tanık olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
, "Bu görüntüler Ordu Altaş TV
canlı yayını sırasında çekildi. Boğazın güzel manzarasında bir yayın izletmekti amacımız ama üzülerek arıza yapan metrobüs ve çile çeken İstanbulluyu gösterebiliyorum" ifadelerine yer verdi.