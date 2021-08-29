Mevsimlik işçideki 2 ceylana el konuldu

Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Keskin ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen H.C'nin yanında 2 ceylan bulundurduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda H.C'nin ceylanları yanında bulundurma izninin olmadığı belirlendi.

Ekipler, nesli tükenmekte olan 2 ceylana el koyduktan sonra Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonuna götürülerek, yetkililere teslim edildi.

Ekipler, mevsimlik işçi H.C., hakkında da idari işlem başlattı.