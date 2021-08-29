Miras kavgasında kardeşini öldürdü

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'DA miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık yaşayan iki kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. 53 yaşındaki Elfer İlkbahar
son kez konuşmak için evine gittiği ağabeyi Alaaddin İlkbahar
'dan (58) yine olumsuz cevap alınca kafasına doğalgaz borusuyla vurdu. Kafatası kırılan ağabey, olay yerine yaşamını yitirdi. Yıldırım ilçesi
Yeşilyayla mahallesinde oturan Alaaddin İlkbahar, miras yüzünden araları açık olan kardeşi Elfer İlkbahar ile yine tartıştı. Bu kez sinirlerine hakim olamayan kardeş Elfer İlkbahar, eline geçirdiği doğalgaz borusuyla ağabeyinin kafasına sertçe vurdu. Aldığı darbe sonrası yere yığılan ağabey İlkbahar'ın hareketsiz kaldığını gören komşular, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeş katili olan Elfer İlkbahar, gözaltına alındı.