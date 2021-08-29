Parka çağırdığı husumetlisi tarafından öldürüldü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaman'a tabancayla 8 el ateş eden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Anıl Bahri Kocaman, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kocaman burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.