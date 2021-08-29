Plaka kapatıp polisten kaçtı: Yakalanan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Olay dün gece saatlerinde İstanbul D-100 Kuzey Yanyol Merter mevkiinde meydana geldi. Kontrol noktası oluşturarak denetim gerçekleştiren Trafik Denetleme Şube Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, seyir halinde bulunan iki motosiklet sürücüsüne yavaşlamaları ve kontrol noktalarına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu. Bu esnada 34 DDA 704 plakalı motosikletin sürücü Y.E.G. ise polisten kaçmak için önce plakasını kapattı ardından da kendisine "dur" ihtarında bulunan polislere aldırmadan gaza yüklenip gözlerden kayboldu.

ADAY SÜRÜCÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, saatler sonra sürücü Y.E.G.'yi motosikletiyle birlikte yakaladı. Aday sürücü olduğu ortaya çıkan Y.E.G.'ye "Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak" suçundan 144 lira, "Tehlikeli şerit değiştirmek" suçundan 314 lira, "Şerit izleme ve değiştime kurallarına uymamak" suçundan 144 lira, "Farklı okunmasını ve ya okunmamasını sağlayacak şekilde plakada değişiklik yapmak" suçundan ise 551 lira olmak üzere toplamda bin 323 lira idari para ceza uygulandığı belirtildi.

CEZA PUANI 95'MİŞ!

Öte yandan aday sürücü Y.E.G.'nin toplam ceza puanının 95 olduğu ve ceza yemesi halinde sürücü belgesinin iptal olacağı nedeniyle polisten kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Polisten kaçmayı başaramayan aday sürücünün sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği kaydedildi.