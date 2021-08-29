Şanlıurfa da silahlı kavga  5 kişi yaralandı

Kavga Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Aşağı Akören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önce yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya giren iki aile arasında kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan ve ardından taş, sopa ve silahların kullanılması ile kavgaya tutuşan olayda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Meydana gelen olayda kavga edenler arasında bulunan Mustafa Beyazaslan (36), Ahmet Beyazaslan (45), Mahmut Beyazaslan (46), Adile Beyazaslan (40), Mehmet Beyazaslan (48) yaralandı.

Yaşanan olay sonrası mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı