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Giriş Tarihi: 29.8.2021 20:39 Son Güncelleme: 29.8.2021 20:39

Şanlıurfa'da heyelan, 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da heyelan, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde iki ticari aracın üzerine dağdan kopan parçaların düşmesi sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay Birecik İlçesine bağlı Fırat Nehri kıyısında bulunan Baraj yolu üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre Baraj Yolu üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan iki ticari aracın üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Dağdan kopan kaya parçaların düşmesi sonucu meydana gelen heyelanda, iki ticari araç hurdaya döndü. Kaya parçalarının üzerine düştüğü ticari araçlarda bulunan 3 kişi meydana gelen olayda yaralandı. Yaşanan olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler araçlarda bulunan kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılarda birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayın ardından polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken yol ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

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Şanlıurfa'da heyelan, 3 yaralı
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