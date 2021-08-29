Şanlıurfa’da heyelan, 3 yaralı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılarda birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayın ardından polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken yol ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.