Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şaşkın hırsızlar
Giriş Tarihi: 29.8.2021

Şaşkın hırsızlar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şaşkın hırsızlar
İstanbul Ümraniye'de bir apartmana giren hırsızlar, kapısını açabildiği iki farklı daireyi soydu. Evdeki değerli eşyaları alıp kaçmaya çalışan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızların girdikleri binanın çıkışını bulamadığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla alt katlara koşan hırsızların önce bodruma ardından çıkış katına yöneldikleri görülüyor. Yaklaşık 20 bin liralık eşya çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili 14 suç kaydı olan 24 yaşındaki Muhammed İ.'yi gözaltına aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şaşkın hırsızlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA