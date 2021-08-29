Şaşkın hırsızlar

İstanbul Ümraniye
'de bir apartmana giren hırsızlar, kapısını açabildiği iki farklı daireyi soydu. Evdeki değerli eşyaları alıp kaçmaya çalışan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızların girdikleri binanın çıkışını bulamadığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla alt katlara koşan hırsızların önce bodruma ardından çıkış katına yöneldikleri görülüyor. Yaklaşık 20 bin liralık eşya çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, olayla ilgili 14 suç kaydı olan 24 yaşındaki Muhammed İ
.'yi gözaltına aldı.