Trafik canavarı can almaya devam ediyor! Türkiye’de 7 ayda bin 242 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Başkanlığı, Ocak- Temmuz ayı dönemine dair kaza bilançosunu açıkladı. Türkiye
'nin karayollarında 2021'in ilk 7 ayında Türkiye genelinde 217 bin 462 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 93 bin 294'ü yaralanmalı kaza, bin 32'si ise ölümlü trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Trafik kazaları sonucu bin 242 kişi olay yerin de ölürken 139 bin 448 kişi de yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların oluş şekline göre; 30 bin 640 yandan çarpma, 14 bin 656 yayaya çarpma, 12 bin 318 yoldan çıkma, 11 bin 82 devrilme-takla atma-savrulma, 9 bin 904 arkadan çarpma, 5 bin 842 karşılıklı çarpışma kazaları başı çekerken 46 araçtan cisim düşmesi en az karşılaşılan kaza türü oldu.
TRAFİK KAZALARINDA BAŞ AKTÖR SÜRÜCÜ
Trafik kazalarına neden olan unsurlara bakıldığında en büyük pay 98 bin 935 kazanın sorumlusunun sürücüler olduğu anlaşıldı. Bu sırasıyla 8 bin 609 ile yaya, 2 bin 891 ile araç, 438 ile yol ve bin 489 ile yolcuların trafik kazasına neden olduğu ortaya çıktı. Sürücü kusurları sonucu 98 bin 935 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan sürüler 37 bin 631 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Sürücülerin diğer dikkat etmediği konular ise şöyle;
"Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması 15 bin 50, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak 9 bin 154, arkadan çarpma 7 bin 856, dönüş kurallarına uymamak 7 bin 486, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak 2 bin 682, alkollü araç kullanmak bin 150, aşırı hızda araç kullanmak bin 21 ve yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek 918 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı."
TRAFİK KAZASINA EN AZ KARIŞAN TREN
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinslerine göre başı 75 bin 136 ile otomobil çekiyor. Bunları sırasıyla; 27 bin 302 ile motosiklet, 23 bin 669 kamyonet, 4 bin 758 ile bisiklet, 5 bin 31 ile motorlu bisiklet, 3 bin 284 minibüs, 3 bin 274 kamyon, 2 bin 282 otobüs, ulaşım araçlarından tren ise 17 kazayla en az kazaya karıştığı ortaya çıktı.
ANKARA'DA 54, İSTANBUL'DA 51, ANTALYA'DA 75 KİŞİ ÖLDÜ
Trafik kazalarının illere göre dağılımında ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Trafik kazası sonucu 7 aylık süreçte en fazla ölüm Antalya'da meydana gelirken Ardahan ve Kars illerinde trafik kazası sonucu kimsenin hayatını kaybetmediği ortaya çıktı. Antalya'da 4 bin 385 trafik kaza sonucu 75 kişi hayatını kaybederken 6 bin 48 kişi de yaralandı. Ardahan'da gerçekleşen 70 trafik kazası sonucu can kaybı olmazken 130 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Kars'ta ise, gerçekleşen 154 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken 244 kişi yaralandığı görüldü. Diğer illerde ise rakamlar şu yönde;
"Ankara'da gerçekleşen 6 bin 51 trafik kazasında 54 kişi hayatını kaybederken 8 bin 513 kişi yaralandı. İstanbul'da gerçekleşen 10 bin 761 trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybederken 13 bin 381 kişide yaralandı. İzmir'de gerçekleşen 5 bin 874 trafik kazasında 58 kişi hayatını kaybederken 7 bin 761 kişi de yaralandı. Konya'da gerçekleşen 2 bin 882 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybederken 4 bin 505 kişi de yaralandı. Adana'da gerçekleşen 2 bin 437 trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybederken 3 bin 453 kişi de yaralandı. Kilis, Karabük, Batman, Bayburt, Muş ve Bilecik illerinde gerçekleşen trafik kazalarında 1'er kişi hayatını kaybetti.
7 AYDA 10 MİLYON TRAFİK CEZASI KESİLDİ
Trafik kullarına uymayan 2 milyon 25 bin 16 sürücüye trafik cezası kesilirken 2 bin 533 yaya ve 8 milyon 111 bin 520 araç plakasına trafik cezası işlemi uygulandı. Toplamda ise 10 milyon 148 bin 287 trafik cezası işlemi yapıldı. Aynı dönemde alkol alıp direksiyona geçen 78 bin 100 ise yasal işlem uygulandı. 100 ceza puanı dolduran 3 bin 941 sürücüye ve 5 kez hız limitini aşan 465 kişiye ceza uygulanırken 760 bin 809 trafikten araç men edildi.
2020 YILI TRAFİK KAZALARININ BİLANÇOSU
Türkiye'nin karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.
TRAFİK KAZALARINDA 4 BİN 866 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.