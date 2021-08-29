Trafik canavarına 7 ayda 1242 kurban

Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı
'nın aldığı tedbirler ve sıkı denetimlerle meydana gelen trafik kazalarında azalma ve can kayıpları düşse de kural tanımaz sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. Türkiye'de 2020'de meydana gelen 150 bin 275 trafik kazası sonucunda 4 bin 866 kişi hayatını kaybederken 226 bin 266 kişi yaralandı. 2021'in ilk 7 ayında ise Türkiye genelinde 94 bin 326 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 139 bin 448 kişi yaralanırken 1242 kişi hayatını kaybetti.
EN ÇOK ÖLÜM ANTALYA'DA
Trafik kazalarına neden olan unsurların başında sürücü hataları gelirken, kazalara en çok karışan araç türü otomobil, en az karışan ise tren oldu. Trafik kazalarının illere göre dağılımında ise Antalya
'da 75, Ankara
'da 54, İstanbul
'da 51, Konya'da 66 ve İzmir'de 58 kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiği, Kars ve Ardahan illerinde ise can kaybının olmadığı görüldü.
SÜRÜCÜYE VE PLAKAYA CEZA
Trafik kazalarına neden olan unsurlara bakıldığında, 98 bin 935 kazanın sürücü hatasından kaynaklandığı belirlendi. 8 bin 609 kazaya yaya, 2 bin 891 kazanın araç, 438 kazanın yol ve bin 489 kazanın ise yolcu kaynaklı olarak meydana geldiği kaydedildi. Trafik kullarına uymayan 2 milyon 25 bin 16 sürücüye trafik cezası kesilirken 2 bin 533 yaya ve 8 milyon 111 bin 520 araç plakasına trafik cezası işlemi uygulandı.