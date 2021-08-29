Türkiye’nin iyilik bekçileri

Türk izciler, yaşanan her felaket sonrası bölgeye koşuyor. Bazen ateş altındaki Mehmetçik'e destek olan, bazen bir depremzedenin elinden tutan, bazen de sel mağduru bir vatandaşa çorba götüren Türkiye İzcilik Federasyonu üyesi izciler, iyilik tohumları ekerek gönülleri fethediyor. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı
, SABAH'a çok özel açıklamalarda bulundu:
Türk izcilik hareketi günden güne büyüyor. 236 bin kişilik büyük bir teşkilat haline geldik. 18 yaş altındakilerin sayısı ise 100 binin üzerinde. 10 bine yakın Suriyeli izci grubumuz var. Libya
, Irak
gibi ülkelerden de izci grupları oluşturduk. Avrupa
'nın en büyük teşkilatı seçildik.
Kastamonu
, Sinop ve Bartın'ı vuran sel felaketinde ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Orman yangınlarında alevlerle canları pahasına mücadele eden söndürme ekiplerine destek verdik.