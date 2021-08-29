Üç büyükşehirde vaka sayısı azaldı

HER 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı
14-20 Ağustos'ta İstanbul
, Ankara
ve İzmir'de azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi. Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz" ifadesini kullandı. ANKARA