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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Üç büyükşehirde vaka sayısı azaldı

Üç büyükşehirde vaka sayısı azaldı
HER 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 14-20 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi. Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz" ifadesini kullandı. ANKARA
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Üç büyükşehirde vaka sayısı azaldı
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