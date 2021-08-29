Vaka sayısı 17 bin 912, vefat 245

Türkiye
'de
son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kşiinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 175 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloya her gün bakın. İhmal edlien tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" dedi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI AZALDI
HER 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı
14-20 Ağustos'ta İstanbul
, Ankara
ve İzmir'de azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi. Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz" ifadesini kullandı.