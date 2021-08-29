Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralı

Kazada, cip sürücüsü İbrahim K. ile araçta bulunan Ayşegül K., Kulubeyi G., Gülhanım A. ve Yeter G. ile otomobil sürücüsü Hasan C., hafif ticari araç sürücüsü Vefa G. ile yanında yolcu Filiz Şahiner G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.