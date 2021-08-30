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Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:35

1081 çocuğu hayırseverler sünnet ettirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
1081 çocuğu hayırseverler sünnet ettirdi

İzmir Valiliği koordinesinde Fuar Kültür Parkta düzenlenen törende bin 81 çocuk hayırseverlerin katkısıyla toplu sünnet oldu.

İzmir Valiliği koordinesinde kent genelinde bin 81 çocuk kamu kurum kuruluşunun ve hayırsever işadamı Hacı Faruk Demir'in katkılarıyla düzenlenen organizasyonla sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Toplu sünnet törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Şölende konuşan Vali Köşger; "Bugün bin 81 çocuğumuzu sünnet ettirerek, sadece bu fuar alanındaki mahalleleri yakan Yunanlılara karşı kazandığımız ve kutladığımız 30 Ağustos Zaferi'ni değil, 1081 yılında İzmir'imizi müslüman-Türk yurdu yapan Çaka Bey'i de anıyoruz." dedi. Vali Köşger, katkılarından dolayı hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir' e plaket verdi.

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1081 çocuğu hayırseverler sünnet ettirdi
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