13 yıl hapisle aranan hükümlü, rezidansta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir rezidansta saklandığı belirlendi. Rezidansa operasyon düzenleyen polis Levent A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Levent A., emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.