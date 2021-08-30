1.Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali’nin ödülleri verildi

Törene katılan Vali Süleyman Elban, "Karataş her geçen gün hem Adana'mızı hem de ülkemizi barındırmış olduğu zenginlikleri ve güzellikleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Olağanüstü lagünleriyle, kuş cennetleriyle çok zengin bir coğrafi güzelliğe sahip olan Karataş'ın deniz ürünleriyle zengin bir mutfak kültürünü bünyesinde barındırdığını biliyorduk ama mavi yengecin özelikle Karataş'ta bir başka olduğunu son zamanlarda öğrenmeye başladık" dedi.

Genelde festivallerin bir tema üzerinde yapıldığını ifade eden Vali Elban, "Özellikle o yörenin nesi meşhur ise festival, o ürün ön plana çıkarılarak yapılır. Aslında şu ana kadar saydığım ve saymayı unuttuğum birçok özelliğiyle ilgili Karataş'ta festival yapılabilirdi. Fakat bunlar içerisinde en nadide örneklerden biri seçilmiş. Mavi yengeç. Bu isimle bir festival yapılması da gayet başarılı. Bu fikri ortaya atanları kutluyorum" diye konuştu.

Festivallerin, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak gibi önemli bir işlevinin olduğuna değinen Vali Elban, "Bunun yanında festivaller, şehir ya da ülke dışında olan insanların o yere gelmesine ve birbirleriyle buluşmalarına, kucaklaşmalarına vesile oluyor. Dolayısıyla bu festivalin de ülkemizdeki başarılı diğer festivaller gibi aynı amaca hizmet edeceğine ve Karataş'ın tarihi, turistik, doğal güzelliklerine çok ciddi katkı da sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugün buradaki tabloyu gördüğümde de bugünden itibaren festivalin gelecek sene geleneksel olacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kovid-19 salgınına dikkat çekmek amacıyla "Deniz ve Pandemi" temasıyla düzenlenen kısa film yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.