30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Daha sonra Vali Hüseyin Öner ve il protokolü tarihi Kongre Binasında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı Kongre caddesi üzerinde devam etti.





Askeri ve öğrencilerin geçişiyle devam eden kutlamalarda, Ardahan Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile şiirlerin okunması törene renk kattı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Yarbay bugünün tarihte ki önemine değinerek, kutlamanın heyacanını yaşadıklarını ifade ederek, ''Tehlike anında sadece Mehmetçik değil Türk halkıda vatan müdafaasına katılmış ve bundan sonrada katılacaktır. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettikleri zafer ateşinin yalnızca Türklere değil, dünyada esaret altında bulunan bütün ülkelere de umut oldu"

Tören sonrası Vali Öner, görevlileri tebrik etti.