500 bin lira vurgun yapmaya çalışan sahte polis, gerçek polise yakalandı

Gaziantep'te kendisini polis ve savcı gibi tanıtarak farklı bir kişiden 500 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını almak isteyen S.Y. adlı şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te polisi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin kendisinden 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi almak istediğini söyleyince Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın evinde önlem alarak beklemeye başladı. Şikâyetçi vatandaşı arayan şüpheli eve gelerek istediği ziynet eşyası ve dövizi teslim alırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin çok sayıda kişiye kendisini polis, savcı olarak gösterip para almaya çalıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.