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Giriş Tarihi: 30.8.2021

‘8 saatte 50 trafik ihlali’nde iş yeri haklı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
‘8 saatte 50 trafik ihlali’nde iş yeri haklı
Yargıtay, 458 kilometre mesafe ve 8 saat 24 dakikada 44'ü aşırı hız olmak üzere 50 kez trafik kuralı ihlali yapan çalışanının sözleşmesini fesheden işyerini haklı buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi tarafından hükmedilen kıdem ve ihbar tazminatının kabulünün delillerin yanılgılı değerlendirilmesi sonucu verildiğine ve söz konusu kararın hatalı olup bozmayı gerektirdiğine karar verdi. Dairenin kararında, aracın LPG taşıma işinde kullanıldığı gözetildiğinde, yapılan kural ihlallerinin ilgili yasa gereğince iş güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi niteliğinde olduğu, bu sebeple işverenin herhangi bir ihtar, uyarı veya bildirim yapmasına gerek kalmaksızın derhal fesih hakkını kullanabileceğinin kabul edilmesi gerektiğine hükmedildi.
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‘8 saatte 50 trafik ihlali’nde iş yeri haklı
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