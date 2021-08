Afrika’dan 30 Ağustos tebriği

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutladı.

ZAFER KUTLAMASI

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter üzerinden 30 Ağustos zaferi ile ilgili İngilizce bir metin yayınlayan büyükelçilik, şu ifadelere yer verdi:

"Today marks 99th Anniversary of August 30, the Victory Day which confirmed the triumph of War of Independence & constituted the basis of the foundation of the Rep.of Turkey. SA Embassy commemorates Turkey's Founder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, all the martyrs & veterans of the War."

Dışişleri Bakanlığı Pretorya Büyükelçiliği ise dost ülkenin paylaşımını alıntılayarak, "Thank you..." dedi.