Ak Parti Bayır ve Gündoğmuş’da vatandaşlarla bir araya geldi

Antalya'nın Alanya İlçesi Bayır Mahallesinde yangından zarar gören vatandaşları ziyaret eden AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı yönetimi daha sonra Gündoğmuş İlçesine giderek vatandaşları ziyaret etti.

Ak Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu ile birlikte Bayır ve Gündoğmuş mahallelerinde yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Toklu, "Genel Merkez MKYK Üyemiz, Malatya milletvekilimiz sayın Öznur Çalık, Antalya milletvekilimiz sayın İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamımız sayın Fatih Ürkmezer ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Güzelbağ ve Bayır mahallelerimizde vatandaşlarımızı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.